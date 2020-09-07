Президент России Владимир Путин – человек, с которым можно посоветоваться в любой момент, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал главу государства своим наставником.

Президент России Владимир Путин – человек, с которым можно посоветоваться в любой момент, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал главу государства своим наставником.По словам премьера, с президентом можно посоветоваться 24 часа в сутки. "Сегодня для меня главный наставник – президент России. Говорю это абсолютно искренне", – сказал глава кабмина, выступая на заключительном дне суперфинала конкурса "Лидеры России" в подмосковном Солнечногорске.Наставник – это человек, который есть рядом и готов оказать помощь и поддержку, обратился Мишустин к собравшимся.По словам премьера, наставничество для него – это близкие люди, которые окружают как в личной жизни, так и в работе. Глава кабмина добавил, что его первыми наставниками были родители, затем учителя.Напомним, что в Солнечногорске 7 сентября проходит заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России". Участвуют 300 человек, но лишь каждый третий станет победителем.Михаил Мишустин выразил готовность оставаться наставником общероссийского конкурса. Он также попросил об этом вице-премьером и министров.В этом году конкурс "Лидеры России" проводится в третий раз. Он пополнился тремя направлениями – "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технология".По словам Михаила Мишустина, нужно и дальше делать акцент на важных для нашей страны направлениях, уверен глава кабмина.Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей". Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.