С 7 сентября по 18 октября все желающие от 18 лет могут получить прививку от гриппа у гипермаркета Глобус.

Мобильный прививочный пункт на площадке у гипермаркета "Глобус" будет работать с 7 сентября по 18 октября. Именно этот период выбран потому, что прививка наиболее эффективно работает, если сделана до начала эпидемии. А вспышки гриппа традиционно регисрируются в середине осеннего сезона.Любой человек с 18 лет и старше может получить бесплатную прививку, имея с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Прививочный пункт работает в будние дни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 15.00. Также можно привиться от гриппа и в своей поликлинике по месту жительства. Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года.- Профилактика лучше, чем лечение. Поэтому мы обеспечиваем нашим землякам возможность без похода в поликлинику позаботиться о своем здоровье накануне холодного сезона. Удобно, доступно, бесплатно, качественно», – подчёркивает Губернатор Владимир Сипягин.Владимирские эпидемиологи напоминают, что прививка, это лучший способ защитить себя и своих близких. Грипп особенно опасен для детей до пяти лет, беременных, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.