Среди городов со стабильной ситуацией на рынке труда оказались также Сингапур, Стокгольм и Сеул.

Москва вошла в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В целом пандемия стала серьезным стресс-тестом для экономики Москвы и доказала ее устойчивость: беспрецедентные меры поддержки властей, высокий уровень городской цифровой инфраструктуры и усилия, направленные на скорейшее восстановление городской экономики, позволили Москве войти в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии COVID-19, уступив лишь азиатским мегаполисам", – рассказал Ефимов.По его словам, пакет помощи экономике составил 1,4 миллиарда долларов. Заммэра отметил, что эту сумму можно сравнить с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио.Ефимов добавил, что введение Сергеем Собяниным мер поддержки бизнеса позволило избежать волны банкротств.В июле мэр Москвы заявил, что что у столицы есть реальные шансы восстановить городскую экономику. По словам градоначальника, после снятия ограничений торговля в секторе малого и среднего бизнеса вернулась к уровню 2019 года.Собянин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавируса городские и региональные власти осуществляли системную поддержку бизнеса. Главной задачей на ближайшее время градоначальник назвал сохранение ключевых инфраструктурных проектов. Он также выразил надежду на то, что, несмотря на трудности, в Москве сохранится накопленный инновационный потенциал.Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 лучших городов мира в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE). Аналитики оценивали уровень образования и культуры в городе.