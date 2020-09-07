Общее количество заболевших достигло значения 3747.

По данным за прошлый день число заболевших коронавирусом в Костромской области увеличилось на 46 чекловек. Больше всего заболевших отмечается в Костроме - в областном центре вирус выявлен у 29 человек. По четыре новых случая заболевания диагностированы в Нерехте, Буйском и Красносельском районах. Еще трое заболели в Шарье и двое в Островском районе Костромской области. Как отмечают специалисты, инфекция, преимущественно, распространяется через родственников.С начала эпидемиологического периода в Костромской области коронавирусная инфекция выявлена у 3747 человек. Костромскими врачами вылечены 2818 заболевших. Проходят лечение в стационарах 98 человек, 789 лечатся амбулаторно.Жителям Костромской области настоятельно рекомендовано соблюдать меры безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты и не подвергать опасности родных и близких людей.Пресс-служба губернатора Костромской области