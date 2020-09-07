Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
Муромской городской прокуратурой проведена проверка по вопросам соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогу проверки было установлено, что участок автомобильной дороги по улице Владимирская (от дома № 40а до пересечения с Колхозной улицей в районе дома № 26 по улице Владимирской) города Мурома является местом интенсивного движения автотранспорта и пешеходов. По информации прокуратуры по Владимирской области, в районе данного перекрёстка располагается значительное количество социальных объектов, посещаемых несовершеннолетними, в том числе средняя общеобразовательная школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева.
В этой связи городским прокурором в суд направлено административное исковое заявление о возложении на муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство» обязанности по установке на указанном участке автодороги светофоров, отвечающих ГОСТам. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
Напомним,сбил двух старшеклассниц на нерегулируемом пешеходном переходе. Их состояние остается крайне тяжелым. Одну девочку экстренно перевезли в областную больницу.
Добавим, это не первая трагедия именно на этом участке Владимирского шоссе. В 2017 году на этом же переходе пенсионерка за рулем внедорожника насмерть сбила 16-летнюю школьницу. В соцсетях жители Мурома просят власти округа обратить внимание на опасный участок, установить на переходе светофор и сделать более мощным освещение. С таким же требованием к руководству города выступили активисты ОНФ.