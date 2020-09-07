На пешеходном переходе, где сбили двух школьниц, прокуратура требует установить светофор. Напомним, трагедия произошла в конце августа этого года в Муроме. На перекрестке улиц Владимирской

На пешеходном переходе, где сбили двух школьниц, прокуратура требует установить светофор. Напомним, трагедия произошла в конце августа этого года в Муроме. На перекрестке улиц Владимирской и Колхозной на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Лады Гранты» сбил двух 15-летних девочек, обе были госпитализированы в больницу с множественными травмами и переломами. После трагедии выяснилось, что и до этого