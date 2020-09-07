Страны Европейского союза решили не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. Позицию западных лидеров объяснил политический эксперт Виктор Корнеенко.

Страны Европейского союза решили не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. Позицию западных лидеров объяснил политический эксперт Виктор Корнеенко.В середине августа представители ЕС сообщили о введении ограничений в отношении некоторых официальных лиц Белоруссии. Поводом стало жесткое обращение с протестующими. Примечательно, что глава страны Александр Лукашенко не попал в санкционный список.Эксперт Виктор Корнеенко рассказал, что западные государства заняли осторожную позицию. Европейские лидеры надеются, что этот перечень повлияет на действия президента республики. "Видимо, Лукашенко оставляют шанс", – приводит слова эксперта UDF.by.Политолог добавил, что в основном санкции раздражают должностных лиц, они чувствуют себя изгоями. Однако не все люди относятся к этому отрицательно. Корнеенко вспомнил, как один из руководителей белорусского Министерства юстиций гордился тем, что попал в список.По мнению эксперта, перечень должен быть расширен, только в таком случае он принесет нужный эффект. Корнеенко порекомендовал ввести санкции против всех крупных руководителей избирательных комитетов, где зафиксировали подделку результатов голосования.30 Авг 2020 в 10:24 PDTНапомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. С большим отрывом победу одержал действующий президент . Многие граждане страны усомнились в подлинности итогов. В городах республики прошли уличные шествия и забастовки.