Сразу несколько городов на Кубани – Новороссийск, Геленджик и Анапа – оказались во власти стихии. Из-за наводнений первые этажи и подвалы многих зданий оказались под водой, передает . ..

Сразу несколько городов на Кубани – Новороссийск, Геленджик и Анапа – оказались во власти стихии. Из-за наводнений первые этажи и подвалы многих зданий оказались под водой, передает . Передвигаться по дорогам на машинах оказалось крайне сложно, а в некоторых случаях и полностью невозможно. Последствия ЧП очевидцы сняли на видео.