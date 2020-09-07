Наиболее вероятная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

В результате ночного пожара во Владимире сгорела кровля частного дома на две семьи на площади 112 квадратных метров. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Напомним, . О пожаре сообщили прохожие.Этот дом располагается в частном секторе с плотной застройкой. Слаженныедействия владимирских пожарных привели к тому, что дом удалось отстоять. Потенциально пожар могперекинуться на соседние дома. Огнеборцы не допустилиэтого.В результате происшествия сгорела кровля на площади 112 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Наиболее вероятная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.