Опыт сотрудничества с пограничниками надо возрождать. Об этом заявил спикер ЗакСобрания области. Владимир Киселёв встретился с начальником Пограничного управления ФСБ по Западному

Опыт сотрудничества с пограничниками надо возрождать. Об этом заявил спикер ЗакСобрания области. Владимир Киселёв встретился с начальником Пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому району. Генерал-лейтенант ФСБ Станислав Маслов отметил, что пограничники заинтересованы, прежде всего, в притоке профессиональных кадров из Владимирского региона. Станислав Маслов, генерал-лейтенант ФСБ, начальник Погрануправления ФСБ по Западному Арктическому району: Мы заинтересованы в