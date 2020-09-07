Сухой воздух в закрытом или плохо проветриваемом помещении часто становится причиной заложенности носа, головной боли, затрудненного дыхания и других проблем со здоровьем. Кроме того, ..

Сухой воздух в закрытом или плохо проветриваемом помещении часто становится причиной заложенности носа, головной боли, затрудненного дыхания и других проблем со здоровьем. Кроме того, уборка в помещениях с пересушенным воздухом занимает гораздо больше времени.Решить проблему поможет увлажнитель, но для создания оптимальных климатических условий ему понадобится несколько часов работы. Поэтому разработчики оснастили современные увлажнители дистанционным управлением: теперь можно заранее программировать их на работу и отключение.Многие уже привыкли к моделям, в которых установлены bluetooth-датчики. Мы же попробуем сравнить bluetooth с Wi-Fi управлением. Для примера возьмем Wi-Fi модель Polaris PUH 9105 IQ Home.Дистанционное управлениеЭто очевидное преимущество Wi-Fi перед Bluetooth. Регулировать работу увлажнителя через интернет можно сразу и из любой точки мира, а для подключения к интернету прибора с Bluetooth потребуется приобрести и установить дополнительное оборудование.Wi-Fi позволяет передавать данные в десятки раз быстрее, чем Bluetooth, и гарантирует устойчивую связь пока работает интернет. Bluetooth-соединение может отключиться даже при простом повороте телефона в другую сторону. Увлажнитель воздуха Polaris PUH9105 IQ Home при помощи встроенного электронного гигрометра позволяет контролировать температуру и влажность в вашем доме и выбирать один из 7 уровней интенсивности подачи пара.Polaris PUH 9105 IQ Home имеет «навык» управления с помощью голосовых помощников «Алисы» и «Маруси». Как удобно, не вставая с дивана, включить увлажнитель через своего голосового ассистента!Количество пользователейBluetooth – это протокол ограниченной сети между двумя устройствами (компьютер+мышка, телефон+наушники) и если один пользователь подключился к прибору по Bluetooth, то второй пользователь уже не сможет к нему подключиться до тех пор, пока первый не разорвет соединение. Wi-Fi-управление позволяет подключать и одновременно управлять практически неограниченным количеством приборов любому количеству пользователей. Более того, Wi-Fi делает возможным администрирование прав пользователей: вы можете дать кому-то права полностью управлять прибором, а кому-то – только контролировать его текущий статус без возможности управления и изменения настроек.Индивидуальные режимыСовременные увлажнители предполагают наличие нескольких режимов работы, которые выбираются пользователями под свои потребности. Однако только Polaris PUH 9105 IQ Home в дополнение к 4 режимам (автоматический, детский, здоровье и ночной) позволяет создавать пользователю свои персональные режимы и управлять ими через приложение IQ Home. В перечень функций управления на расстоянии также входит и функция «теплый пар», которая идеально подходит для детской комнаты.Объем ультразвукового увлажнителя 5 литров, что позволяет устройству работать до 35 часов непрерывно. Таймер программирует график работы на любой период времени вперед. Для контактного использования модель оснащена многофункциональным дисплеем, которые отображает уровень влажности и температуру в помещении. Сенсорная панель управления One Touch удобна для контроля интенсивности работы прибора – режим переключается одним движением.Встроенный помощникПодключить увлажнитель Polaris PUH 9105 IQ Home к приложению не сложно, для этого есть функция «Встроенный помощник», а если у вас уже есть хотя бы один установленный прибор линейки IQ Home, то новый прибор автоматически получит информацию для подключения.Защита от взломаНе стоит беспокоиться о том, что подключение бытовой техники к домашнему роутеру Wi-Fi может привести к снижению уровня защиты всей домашней сети. Polaris дополнительно шифрует все каналы связи, используя при этом один из самых мощных протоколов шифрования, на взлом которого злоумышленнику потребуются десятки тысяч лет.Увлажнитель Polaris PUH 9105 IQ Home можно купить в фирменном .