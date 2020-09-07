Белорусский президент Александр Лукашенко известен своими неоднозначными высказываниями. Многие его фразы ушли в народ и стали крылатыми. Дни.ру привели самые яркие из них.

Белорусский президент Александр Лукашенко известен своими неоднозначными высказываниями. Многие его фразы ушли в народ и стали крылатыми. "Дни.ру" привели самые яркие из них.Будущий глава Белоруссии появился на свет 31 августа 1954 года в поселке Копысь Витебской области Белорусской ССР. "В детстве я рос среди животных и растений", – вспомнил Александр Лукашенко. Его мать после Великой Отечественной войны работала дояркой на ферме. Об отце политика ничего не известно.В 1986 году Лукашенко окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии в городе Горки Могилевской областипо специальности "экономист-организатор производства". "Я по образованию и происхождению – экономист", – рассказал политик, намекая на свою родительницу.Пост президента Белоруссии Лукашенко занял в конце июля 1994 года. На этой должности он находится уже 26 лет. Политик не раз признавался, что любит свою страну и болеет за ее будущее. "Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом", – цитирует его "".23 Авг 2020 в 10:38 PDTБелорусский политик отметил, что уровень жизни его соотечественников ниже колена, но "еще ниже он быть не может". Он лично посещает крупные заводы и следит за их производительностью. "Я по-пластунски ползаю по предприятиям, модернизируя их!", – заявил однажды Лукашенко.Представители оппозиции назвали главу Белоруссии диктатором за его жесткие методы борьбы с инакомыслящими. Политик знает об этом, и, похоже, что это прозвище ему даже льстит. "Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться", – сказал Александр Лукашенко своим западным коллегами.Свободное время белорусский президент посвящает спорту. "Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один", – поделился . Также он несколько раз играл в теннис с экс-президентом России Борисом Ельциным и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.30 Авг 2020 в 10:24 PDT"Ельцин со мной на корте не справляется. Лужков проиграл три раза. В последний раз с Лужковым мы играли на пять тысяч тонн сливочного масла", – поведал он.