Об этом и о других актуальных темах сообщил на своей пресс-конференции директор Департамента экономического развития Владимирской области Александр Ярошевский.

Основной темой пресс-конференции директора Департамента экономического развития Владимирской области Александра Ярошевского стала промышленная политика, в том числе проблемные вопросы.Так, Александр Ярошевский рассказал о том, что работа предприятия «Волгобас» стабилизируется. Завод выплатил долги по зарплате, затем рабочие должны получить компенсационные выплаты. У «Волгобаса» заключены контракты на выпуск около 50 автобусов.- Реализуется договор по поставке автобусных шасси с каркасом кузова для французской компании «BLUEBUS» для эксплуатации на территории Франции. В рамках договора на производственной площадке во Владимире изготавливаются кузова. Сумма контракта – 1,58 млн евро. Также в рамках этого контракта дополнительно планируется производство и поставка 88 кузовов на сумму не менее 3 млн евро, – уточнил Александр Ярошевский.Завод «Автоприбор» сейчас переживает большую реконструкцию, открывая новую главу своей истории. Инвесторы из столицы выкупили имущество предприятия и вложили в производство 1,5 миллиарда рублей.- Также мы прорабатываем вопрос с Владимирским моторо-тракторным заводом. На данный момент рассматривается возможность провести реконструкцию и реновацию площадок предприятия. Это нужно для того, чтобы организовать чистое, экологичное производство радиоэлектроники, – рассказал Александр Ярошевский.- Всего во Владимирской области на сегодняшней день функционирует около 4000 предприятий, 800 из которых – крупные компании. Индекс промышленного производства за январь-июль 2020 года к соответствующему периоду прошлого года составил 109,1 процента, по виду деятельности обрабатывающие производства – 110,5 процента», – проинформировал Александр Ярошевский.Отметим, что в промышленной сфере Владимирской области порядка 180 тысяч человек, то есть около трети всех занятых в экономике.Департамент экономического развития Владимирской области подготовил и согласовал с органами исполнительной власти проект постановления областной администрации «О внесении изменений в государственную программу «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2019-2023 годы». Его основная задача - стабилизация экономической ситуации в регионе и поддержание экспортно ориентированного бизнес-сообщества.