На трассе Майское – Назрань в Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием машины из свадебного кортежа. По местной традиции гости соревновались за право ехать как можно ближе к ..

На трассе Майское – Назрань в Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием машины из свадебного кортежа. По местной традиции гости соревновались за право ехать как можно ближе к молодоженам, передает .В момент, когда одна машина пыталась обогнать соперников и выехала на встречную полосу ее начал обгонять другой лихач. Последнему пришлось выехать на противоположную обочину, где он лоб в лоб столкнулся с идущей во встречной направлении легковушкой. В результате аварии погибли три человека.