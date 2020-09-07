Стало известно об исчезновении белорусского оппозиционера Марии Колесниковой. Соратницу Светланы Тихановской посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Стало известно об исчезновении белорусского оппозиционера Марии Колесниковой. Соратницу Светланы Тихановской посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.Члена Координационного совета оппозиции задержали около 10 часов утра возле Национального художественного музея в столице Белоруссии. Несколько человек в гражданской одежде и масках выскочили из микроавтобуса с надписью "Связь" и схватили Марию Колесникову.Злоумышленники затолкали политика в свой транспорт, после чего быстро уехали. О случившемся рассказала жительница города по имени Анастасия. Женщина не решилась снять похищение Колесниковой на камеру. Она боялась, что неизвестные тоже могут ее задержать.О местонахождении соратницы Светланы Тихановской ничего не известно. Оппозиционер не отвечает на звонки. Пресс-секретарь Колесниковой сообщил, что она была в центре города по делам. Также известно об исчезновении исполнительного секретаря комитета Ивана Кравцова и политика Максима Знака.Напомним, о создании Координационного совета оппозиции было объявлено в середине августа. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии заявила, что целью организации является обеспечение мирного трансфера власти.Спустя некоторое время Следственный комитет возбудил уголовное дело. Членов организации обвинили в призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Глава страны Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти.16 Авг 2020 в 7:55 PDT