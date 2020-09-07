Прибыв на место происшествия, старший сержант полиции Сергей Воронин совместно с отдыхающими стали спешно вытаскивать мужчину из воды...

Начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Алексей Ионов торжественно наградил сотрудников ОБ ППСП УВД по САО медалями МВД России «За смелость во имя спасения».В августе текущего года к сотрудникам полиции, патрулирующим территорию Большого Садового пруда в Тимирязевском районе, обратились граждане, которые сообщили, что незнакомый им мужчина зашел в воду и спустя продолжительное время не возвращался на берег.Полицейские незамедлительно проследовали к водоему. Прибыв на место, старший сержант полиции Сергей Воронин совместно с отдыхающими стали спешно вытаскивать мужчину из воды. Когда утопающего подняли на поверхность и доставили на берег, он находился без сознания.Старшина полиции Ольга Галкина экстренно оказала потерпевшему первую медицинскую помощь посредством непрямого массажа сердца. Действия сотрудников полиции вернули мужчину к жизни – появилось дыхание, стало биться сердце, после чего он пришел в сознание. Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила пострадавшего в одну из столичных больниц. Оказав неотложную помощь, мужчину отпустили домой.За проявленную смелость и самоотверженность при спасении людей, образцовое выполнение служебного долга, проявленные при этом инициативу и высокое профессиональное мастерство старшина полиции Ольга Галкина и старший сержант полиции Сергей Воронин награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения».Начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Алексей Ионов поблагодарил сотрудников за достойную работу и пожелал счастья, благополучия, успехов на службе!Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29