Слухи о том, что 40-летняя Ольга Сутулова готовится стать матерью, появились еще несколько месяцев назад. Однако и она, и ее супруг Евгений Стычкин до сих пор скрывают будущее прибавление в семействе.

Слухи о том, что 40-летняя Ольга Сутулова готовится стать матерью, появились еще несколько месяцев назад. Однако и она, и ее супруг Евгений Стычкин до сих пор скрывают будущее прибавление в семействе.Подтвердила информацию о беременности актрисы ее свекровь, балерина Ксения Рябинкина. В недавнем интервью она рассказала, как отметила свой день рождения. Оказалось, на празднике был только сын с невесткой. "Они сейчас маленького ждут", – заявила артистка. Ребенок должен родиться уже в октябре.Для Евгения Стычкина малыш станет пятым, а для Ольги Сутуловой – первым. Пара вместе уже больше десяти лет, однако все это время не торопилась с наследниками. Поговаривали, у звезды сериала "Содержанки" проблемы со здоровьем, поэтому забеременеть не получалось.Как отметила Ксения Рябинкина, у нее прекрасные отношения с невесткой. Их дома находятся рядом, поэтому она почти каждый день проводит у сына. По словам балерины, Ольга Сутулова будет прекрасной матерью, ведь хозяйка она замечательная.23 Апр 2020 в 9:30 PDTАртистка заверила, что для нее женщина, которую выбрал любимый наследник, тоже становится самой лучшей. Она отметила, что никогда не лезет в отношения молодых, так как не видит в этом смысла.Пара познакомилась во время съемок фильма "Контракт на любовь". Тогда Евгений Стычкин еще был женат, однако не смог устоять перед соблазнительной коллегой по площадке. Артисты долго скрывали свои отношения, и в итоге какое-то время актер даже жил на две семьи.