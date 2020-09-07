В этот раз во Владимире на улице на улице Вокзальной появилось оригинальное граффити по мотивам популярной игры «Принц Персии».

Владимирский уличный художник Мишкин продолжает удивлять горожан своим творчеством. В этот раз во Владимире на улице на улице Вокзальной появилось оригинальное граффити по мотивам популярной игры «Принц Персии».В своей группе ВКонтакте художник предлагает вспомнить первую версию игры: Если кто помнит культовую, первую версию игры Prince of Persia (на приставке и других устройствах), задачей которой было пройти кучу сложных уровней , с прыжками и акробатикой, где на каждом шагу опасность и возможен резкий конец игры.В игре есть дополнительная жизнь и перезагрузка, но надо помнить что в реальности такого не бывает.- написал автор граффити.Это уже не первое творение Мишкина. Совсем недавно художник подарил владимирцам картину . А в инсталляции он решил изобразить НЛО на дорожном знаке "лежачий полицейский", потому что заметил его пропажу. Уже давно он радует владимирцев неожиданными арт-объектами. Это, например, гигантский тетрис на пересечении улиц Мира и Полины Осипенко, черепашки-ниндзя напротив здания областной прокуратуры и персонаж из на Лыбедской магистрали.(Фото: Мишкин)