Движение по улице Егорова ограничат для транспорта. Касается это участка от дома №1 до дома №3 в ночь на среду. На сайте мэрии сообщается, что движение всех видов транспорта будет ограничено

Движение по улице Егорова ограничат для транспорта. Касается это участка от дома №1 до дома №3 в ночь на среду. На сайте мэрии сообщается, что движение всех видов транспорта будет ограничено с 22:00 8 сентября до 6 утра 9 сентября. Связано это с ремонтными работами. Объехать закрытый участок дороги можно будет по улице Юбилейной и