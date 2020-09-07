Старт был дан в усадьбе Храповицкого. Участники могли выбрать для забега одну из шести дистанций.

Забег по каменистым склонам. В посёлке Муромцево Судогодского района прошёл ультрамарафон.Старт был дан в усадьбе Храповицкого. Участники могли выбрать для забега одну из шести дистанций. Самая короткая - для начинающих бегунов - полтора километра. Профессиональные марафонцы бежали дистанцию в 53 км. Маршрут проходил по Дюкинскому карьеру и мимо Судогодского фонтана. На протяжении всего спортивного праздника работали точки питания и санитарная зона. Участники могли воспользоваться камерами хранения. Для победителей приготовили особые "кубки", выполненные из камней с Дюкинского карьера. Закончился забег шумным рок-концертом. На нём выступили группы "Рекорд Оркестр" и "Директор Азовского моря".Андрей Бойнов, участник ультрамарафона, 1 место на дистанции 53 км: «Этот год был не самым беговым из-за карантина, мало тренировался, поэтому на второй части дистанции было тяжко, переходил на шаг, но добежал. Народу бежало мало на этой дистанции, поэтому получилось занять первое место. Трасса была интересная, красивые места, Дюки, Ликинский карьер, Дюкинский карьер, было классно, но тяжело».Нина Глизница, Александр Чунаев