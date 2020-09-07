Злоумышленник воспользовался чужим аккаунтом и неправомерно завладел транспортным средством...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.В территориальный отдел полиции поступил рапорт сотрудников ДПС о том, что в Саринском проезде ими был остановлен автомобиль марки «Ниссан Кашкай», принадлежащий каршеринговой компании. При проверке документов было установлено, что находящийся за рулем 28-летний приезжий мужчина не является клиентом данной организации и пользуется транспортным средством по чужому аккаунту. Полицейские задержали злоумышленника.Сотрудники полиции выяснили, что задержанный купил чужой аккаунт у неустановленного лица в сети Интернет и неправомерно завладел транспортным средством, которое было припарковано на Гончарной набережной. Запустив двигатель, он совершил поездку по улицам города до Саринского проезда, где был остановлен полицейскими.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60