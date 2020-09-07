Так назовут Мемориальный комплекс на костромской Муравьёвке.

«Сквером Героев Отечества» назовут мемориальный комплекс на костромской Муравьёвке. Так решили участники заседания городской комиссии по рассмотрению предложений о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в целях сохранения исторической памяти, увековечения памяти о земляках-героях Великой Отечественной войны.Мемориальный комплекс на пешеходной части улицы Дзержинского установили по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества. Проект поддержали администрация Костромской области и Администрация города Костромы. Он вошел в национальный проект «Культура».Первым был установлен бюст маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского. Он появился на ул. Дзержинского в декабре 2017 года. Затем в 2019 году к 75-й годовщине воссоздания Костромской области появились пять бронзовых бюстов героев-костромичей, которые внесли большой вклад в победу над фашисткой Германией в годы Великой Отечественной войны. Это Герои Советского Союза генерал-майор Иван Некрасов, генерал-полковник Николай Новиков, генерал-майор Александр Скворцов, генерал-лейтенант Дмитрий Смирнов и генерал армии Михаил Малинин. За мужество, героизм и отвагу в боях все они удостоены высоких званий, награждены медалями и орденами.В этом году в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы на аллее установили ещё шесть бюстов уроженцев Костромской области, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Это генерал-полковник артиллерии Николай Михайлович Хлебников, адмирал флота Николай Иванович Смирнов, гвардии генерал-лейтенант Александр Иванович Рыжов, генерал-лейтенант Павел Андреевич Фирсов, генерал- майор авиации Алексей Иванович Лебедев и генерал-майор Иван Павлович Боборыкин.Сейчас управление культуры готовит документы, чтобы Дума города Костромы могла принять правовой акт о названии мемориального комплекса.