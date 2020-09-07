В Коврове жители пятиэтажки жалуются на канализационные стоки под окнами. Тротуар рядом с домом то и дело превращается в выгребную яму. Фундамент дома уже отсырел от постоянных потопов.

В Коврове жители пятиэтажки жалуются на канализационные стоки под окнами. Тротуар рядом с домом то и дело превращается в выгребную яму. Фундамент дома уже отсырел от постоянных потопов. Проблема, как говорят местные жители, не решается уже много лет, хотя о ней знают и городские чиновники, и управляющая компания, на балансе которой находится дом. В итоге