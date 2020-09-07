При этом учитель обязуется отработать в образовательной организации не менее 5 лет.

В Коврове для привлечения педагогов, которые по разным причинам не работают в образовательных организациях более 5 лет, с сентября началась реализация проекта «Возвращение в профессию».2 сентября Администрация Коврова подписала соответствующее постановление «Об установлении единовременных выплат педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова Владимирской области «Возвращение в профессию: педагогический работник».Согласно документу, педагогическим работникам, которые возвращаются на работу в образовательные организации, устанавливается единовременная выплата в размере 100 тыс рублей. В перечень должностей, которые могут стать участниками проекта, входят: учитель; воспитатель; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель. Дополнительные условия: наличие среднего профессионального или высшего образования, возраст до 55 лет включительно, перерыв в работе по профессии более 5 лет. При этом получатель единовременной выплаты обязуется отработать в образовательной организации не менее 5 лет.