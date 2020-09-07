На юге Красноярского края 5 сентября выпал первый снег. Его заметили в природном парке Ергаки. Местные жители были удивлены, поскольку обычно первый снег появляется в регионе не раньше ..

На юге Красноярского края 5 сентября выпал первый снег. Его заметили в природном парке Ергаки.Местные жители были удивлены, поскольку обычно первый снег появляется в регионе не раньше середины сентября. Однако уже утром следующего дня снег растаял. Но местные жители надеются, что уже скоро смогут заняться зимними видами спорта, сообщает телеканал "".