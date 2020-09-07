В отношении «Золотковского Потребительского Общества» будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели ветеринарных сопроводительных документов в отношении «Золотковского Потребительского Общества».В результатеустановлено, что они оформлены с истекшим сроком годности на продукцию:- яйцо куриное в количестве 600 шт;- сосиски молочные «Царицыно» в количестве 6,092 кг;- сметана 20% -1,2 кг;- ряженка - 0,8 кг.Вся продукция была направлена в сеть магазинов,расположенных в Гусь-Хрустальном районе. В адрес Общества направлено уведомление о выявленных нарушениях для принятия мер по недопущению реализации данной продукции.В отношении Общества будут приняты меры в соответствии с законодательством.