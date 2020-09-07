В отношении «Золотковского Потребительского Общества» будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели ветеринарных сопроводительных документов в отношении «Золотковского Потребительского Общества».
В результате
установлено, что они оформлены с истекшим сроком годности на продукцию:
- яйцо куриное в количестве 600 шт;
- сосиски молочные «Царицыно» в количестве 6,092 кг;
- сметана 20% -1,2 кг;
- ряженка - 0,8 кг.
Вся продукция была направлена в сеть магазинов,
расположенных в Гусь-Хрустальном районе. В адрес Общества направлено уведомление о выявленных нарушениях для принятия мер по недопущению реализации данной продукции.
В отношении Общества будут приняты меры в соответствии с законодательством.