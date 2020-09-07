Режим самоизоляции снова продлен. Жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова просят сидеть дома. Изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности» внес
<a href="https://33live.ru/novosti/07-09-2020-v-oblasti-prodlili-rezhim-samoizolyacii-dlya-tex-kto-starshe-65.html" target="_blank">В области продлили режим самоизоляции для тех, кто старше 65</a> - Режим самоизоляции снова продлен. Жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова просят сидеть дома. Изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности» внес
[url=https://33live.ru/novosti/07-09-2020-v-oblasti-prodlili-rezhim-samoizolyacii-dlya-tex-kto-starshe-65.html]В области продлили режим самоизоляции для тех, кто старше 65[/url] - Режим самоизоляции снова продлен. Жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова просят сидеть дома. Изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности» внес