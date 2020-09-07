Режим самоизоляции снова продлен. Жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова просят сидеть дома. Изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности» внес

Режим самоизоляции снова продлен. Жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова просят сидеть дома. Изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор. Согласно новой редакции указа оставаться дома пенсионерам старше 65-ти лет необходимо до 20 сентября. Режим самоизоляции для граждан старшего возраста действует в нашем регионе с марта этого года.