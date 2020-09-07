Инспекторами ДПС выявлено 6 фактов нарушений правил перевозки детей.

Сотрудники ОГИБДД России по Суздальскому району на повседневной основе в рамках проходящей сейчас кампании «Внимание, дети!» проверяют соблюдение водителями транспортных средств правил перевозки детей, а также осуществляют контроль за дорожным движением вблизи образовательных учреждений Суздальского района. Но, несмотря на все профилактические меры, некоторые граждане продолжают экономить на своей безопасности, и нарушают ПДД.Так, только с 20 августа по 4 сентября 2020 года инспекторами ДПС выявлено 6 фактов нарушений правил перевозки детей, 4 случая нарушения правил перехода дороги детьми, 1 случай управления несовершеннолетними лицами транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Прискорбно, но в текущем году в районе в ДТП пострадало 8 детей, 3 из которых были водителями мототехники и велосипедов, 3 - пассажирами и 2 - пешеходами. Приведённые данные показывают важность применения автокресел, а также говорят о необходимости ограничения доступа к управлению мототехникой малолетних граждан.