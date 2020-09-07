- Безопасные и качественные дороги - достижимый результат или утопия? Обзорная экскурсия по сельской местности.

- Безопасные и качественные дороги - достижимый результат или утопия? Обзорная экскурсия по сельской местности.- Как отрастить побольше? Всемирная история бороды и советы от владимирского барбера.- Подлинники Врубеля, Айвазовского и Сурикова во Владимире. В Областном центре изобразительного искусства открылась выставка "Связь времён".Не пропустите "Вести-Владимир" в 9 часов на канале "Россия"!