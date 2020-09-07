Надежда Морина записала видео ролик про своего дядю -заслуженного деятеля искусства РСФСР.

Муромлянкапобедила во всероссийском конкурсе «Я горжусь», посвященном 75-летию окончания второй мировой войны. Надежда Морина записала видео ролик про своего дядю -заслуженного деятеля искусства РСФСР.У него удивительная судьба. Григорий Епифанов был оператором документального кино. В годы Отечественной войны его направили в авиацию, с самолета он снимал ход самых жестоких боев. Кадры, сделанные Григорием Кузьмичем вошли в фильмы "Берлин" и "Разгром Японии". С войны он вернулся героем: с тремя орденами "Красной звезды", орденом "Отечественной войны" и множеством медалей. Григорий Кузьмич несколько лет прожил в гражданском браке с Клавдией Шульженко. Сейчас архив оператора-фронтовика бережно хранит его племянница - Надежда Морина.