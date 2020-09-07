Во Владимирской области должен появится памятник Андрею Боголюбскому. Об этом заявил губернатор. Владимир Сипягин принял участие в открытии научно-практической конференции. Она прошла в

Во Владимирской области должен появится памятник Андрею Боголюбскому. Об этом заявил губернатор. Владимир Сипягин принял участие в открытии научно-практической конференции. Она прошла в Суздале в рамках Первого международного историко-культурного Свято-Андреевского форума. Он посвящен памяти князя Андрея Боголюбского. С которого, к слову, и начался расцвет Владимиро-Суздальского княжества в качестве нового политического центра всей Руси. Губернатор области