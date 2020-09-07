В октябре 2020 года стартует первый этап Всероссийской переписи населения.

В октябре 2020 года стартует первый этап Всероссийской переписи населения, и Росстат вводит новые цифровые технологии в этот масштабный процесс.Одно из главных нововведений - возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru).Росстат также предлагает регионам организовать для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах, связанных с обращением населения.Также при обходе жилых помещений переписчики будут использовать отечественные электронные планшеты со специальным программным обеспечением. Устройства помогут оперативно фиксировать и обрабатывать информацию и значительно сократят время на внесение ответов, уменьшать число вероятных ошибок и, главное, — финансовые издержки на проведение переписи. Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные будут передаваться по защищенным каналам в единую облачную систему Всероссийской переписи населения.После систематизации данных и подведения окончательных итогов переписи в 2022 году полная статистическая информация о нашей стране, всех регионах, городах и поселениях станет доступна не только государственным органам, но и каждому жителю России. Публичная работа с данными будет организована на базе BI-платформы.