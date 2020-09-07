Решение о назначении выплаты принимается учреждением соцзащиты населения по месту жительства семьи или гражданина.

Владимирская область получит почти полмиллиарда рублей на социальную поддержку малоимущих граждан в рамках социального контракта. Подписано соглашение о выделении нашему региону на эти цели федеральных средств в размере 249,4 млн рублей – на 2021 год и столько же – на 2022-й. Сообщили в пресс-службе "белого дома".Поддержка предоставляется на: поиск работы, профобучение, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, устранение последствий пожара, осуществление работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки, отопительных печей, дымохода в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства (за исключением государственного и муниципального жилого фонда), с одновременным оборудованием автономными пожарными извещателями в целях обеспечения пожарной безопасности. Подавляющее большинство семей направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства.Решение о назначении выплаты принимается учреждением соцзащиты населения по месту жительства семьи или гражданина.