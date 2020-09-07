Установку пандусов для маломобильных граждан и ремонт подъездов включить в перечень работ, финансируемых за счет взносов на капремонт.

Установку пандусов для маломобильных граждан и ремонт подъездов включить в перечень работ, финансируемых за счет взносов на капремонт.С такой инициативой вышли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Парламентарии предлагают внести изменения в жилищный кодекс. Сообщили в пресс-службе ЗС.Сейчас перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируются за счет средств фонда включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.Если инициативу парламентариев 33 региона поддержат, то в список общего имущества многоквартирного дома дополнительно включат и ремонт подъездов и установку пандусов.При этом авторы законопроекта предполагают, что решение, производить ли эти виды работ за счёт средств фонда капремонта, будут в регионах.