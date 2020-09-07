Какие задачи стоят перед поисковиками, с какими сложностями сопряжена работа на Сахалине и каковы первые итоги?

Дорогипамяти ведут на… Сахалин. Там продолжается межрегиональная поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт". Её участниками стали и наши земляки.Это поисковики отряда "Амулет" муромцевского лесотехнического техникума Судогодского района. Какие задачи стоят перед поисковиками, с какими сложностями сопряжена работа на Сахалине и каковы первые итоги? Об этом с острова Сахалин нам рассказал председатель владимирского регионального отделения "Поискового движения России" Вячеслав Казаков.- Поисковики областного объединения "Часовые памяти" поискового отряда "Амулет" принимают участие в межрегиональной поисковой экспедиции "Дальневосочный фронт". В эти дни мы работаем на местах боев Красной армии с империалистической Японией, Это совсем короткий промежуток времени в августе 45 года. Мы приехали сюда почтиза7 тысяч километров для того, чтобы найти солдат. И уже есть результат. Найден один верховой боец. Сейчас мы совместно с нашими коллегами, поисковиками из 17 регионов нашей страны продолжаем работу. Приобретаем новый опыт, делимся своим опытом.