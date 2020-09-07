В соревнованиях принимают участие 310 спортсменов из 50 регионов России.

Самые сильные юниоры страны приехали во Владимир на Первенство России по греко-римской борьбе.В соревнованиях принимают участие 310 спортсменов из 50 регионов России. Соревнования отборочные. Победители поедут на первенство Европы и мира. Владимирскую область представляют 12 борцов. Соревнования проходят в специализированном спортивном комплексе имени Дмитрия Тимофеева. Имена победителей будут известны 10 сентября.Абуязид Манцигов, чемпион мира по греко-римской борьбе: «Приехал поболеть за наших ребят. Просто давно у нас соревнований не было. Самому интересно, начинается новый сезон, новые старты. Приехал посмотреть, как ребята борются. Хочу себя замотивировать этой борьбой. Как болельщик приехал».