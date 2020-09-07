Зрители снова смогут занять уютные кресла в Филармонии.

16 сентября снова откроется концертный зал владимирской Филармонии. Напоним, что концертов в этих стенах не было уже 180 дней, артисты выступали на открытом воздухе.Открытие нового, 76-ого сезона начнется в 18.30. Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им. М.Н.Фирсова «сыграет» на сцене филармонии «Русскую свадьбу»!11, 12 и 13 сентября в 18. 00 на сцену Филармонии выйдут актеры Владимирского академического театра драмы! В эти дни пройдут спектакли «Доходное место», «Полет над гнездом кукушки», «Новый год forever».А пока «Филармония под открытым небом» продолжает свою работу. 11 сентября в 15.00 начнется концертная программа «И целого мира мало» Камерного струнного оркестра в Патриаршем саду. 13 сентября в 12.00 Музыкально-просветительский театр покажет «НеВредные советы» в парке «Дружба».В новом сезоне владимирцев и гостей города ждут многочисленные концертные программы коллективов Владимирской областной филармонии, встречи, фестивали, проекты.Приобрести билеты и узнать даты концертов можно на сайте: http://vladfilarmonia.ru/ и сайте партнёров: https://vladimirkoncert.ru/