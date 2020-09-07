Мероприятие организовано совместно с представителями электросетевой организации Владимирской области.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с представителями электросетевой организации Владимирской области провели в областном центре рейд по профилактике хищений с электросетевых объектов.За несколько часов в областном центре участники рейда посетили ряд организаций, занимающихся приемом лома цветных металлов.Сотрудники ОЭБиПК городского УМВД проверили наличие лицензий и соблюдение требований законодательства в части ограничений в закупке некоторых видов металлолома, акцентировав внимание на строгом их соблюдении. Отмечено, что в целом собственники организаций соблюдают требования закона. Однако, в одном из случаев полицейские по результатам проверки составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.26 КоАП РФ за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов.В ходе бесед с работниками представители электросетевой организации, в свою очередь, напомнили о том, что хищения элементов линий электропередач не только уголовно наказуемы, но и могут быть опасны для жизни.В рамках рейда правоохранители провели разъяснительные беседы с гражданами о распространенных видах мошенничества, особый акцент сделав на способах обмана с использованием информационных технологий. Полицейские вручили памятки с рекомендациями для граждан и контактами, по которым можно сообщить о ставших известными фактах мошенничества.Справочно:В текущем году в полицию поступали сообщения о хищениях имущества с электросетевых объектов во Владимирской области. Так в Петушинском районе неизвестные, взломав запорные устройства, проникли в помещение закрытой трансформаторной подстанции, откуда похитили 15 метров электрокабеля, трансформаторы и рубильники. Собственнику был причинен ущерб на сумму более 7000 рублей. В Кольчугинском районе злоумышленники, проверив опору ЛЭП, похитили 40 метров электрокабеля, причин ущерб на сумму свыше 6000 рублей. В настоящее время по данным фактам сотрудники полиции проводят проверки.В соответствии со статьей 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, приведение в негодность оборудования объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения наказывается лишением свободы на срок до 7 лет, а также штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Статьей 175 Уголовного кодекса Российской Федерации за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.