Соревнования будут проходить с 7 по 10 сентября.

Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров (до 21 года) стартует сегодня. Большие состязания и праздник для всех, кто увлечен спортом, продлятся до 10 сентября. Спортсмены сойдутся в поединках во владимирском специализированном спортивном комплексе имени Д. Тимофеева, л. Студенческая, д.6Г. Победители примут участие в первенстве Европы и мира.Во Владимирской области греко-римская борьба входит в число лидеров по количеству успешных спортсменов. В Первенстве России участвуют 12 человек из нашего региона, всего же на ринг выйдут более 350 спортсменов из 57 субъектов Российской Федерации.По сведениям пресс-службы администрации Владимирской области, сегодня в 17.30 пройдет церемония открытия состязаний во Владимире. На торжество ожидают Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера СССР и России, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, Заслуженного мастера спорта, пятикратного чемпиона мира, двукратного победителя Олимпийских игр Валерия Резанцева, чемпиона мира, Европы и России Абуязида Манцигова.