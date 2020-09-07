Новая жертва КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умер 1 пациент. Число умерших таким образом достигло уже 197-ми. Новых случаев заболевания

Новая жертва КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умер 1 пациент. Число умерших таким образом достигло уже 197-ми. Новых случаев заболевания за выходные — 84, из них за последние сутки 28 — в 10-ти муниципалитетах. Всего больных теперь 6 521 (на сайте регионального Роспотребнадзора — опечатка… в этом легко убедиться,