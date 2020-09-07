Он посвящён 865-летию основания Свято-Боголюбовского монастыря и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во Владимире проходит Первый международный историко-культурный Свято-Андреевский форум. Он посвящён 865-летию основания Свято-Боголюбовского монастыря и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.12 век. Войско Андрея Боголюбского против булгар. Междоусобные войны. Князь против князя. На Соборной площади - военно-историческая реконструкция. Ее подготовила богатырская дружина "Русичи" из Меленок.Сергей Овсянкин, руководитель народного коллектива "Русичи" (г. Меленки): “Здесь Русью пахнет. Бои - это наше испокон веков родное, потому что, смотрите какая у нас страна большая! За счет чего? Не за счет захватнических войн, а к сильным всегда стремятся более слабые. Поэтому наша Россия и велика».Объединение Руси связано в первую очередь с князем Андреем Боголюбским, его же считают основателем русской государственности. При нем построены знаменитые на весь мир Успенский Собор, храм Покрова-на-Нерли и Свято-Боголюбский монастырь. К 865-летию основания монастыря и был приурочен Свято-Андреевский историко-культурный форум. В его работе принял участие митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Организатор форума.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон: «Каждый год мы в Боголюбском монастыре проводили Свято-Андреевские чтения и всегда было многолюдно на них, потому что эта личность привлекает внимание наших современников и сейчас благодаря Президентскому гранту мы можем провести этот форум».К сожалению, значение деятельности Андрея Боголюбского до сих пор недооценено, считают политики, историки, краеведы. В форуме приняли участие исследователи не только из России, но и из-за границы. Правда, зарубежные историки из-за коронавируса в онлай-режиме. Публичная дискуссия на тему "Предтеча российской государственности традиции и новации в деяниях Андрея Боголюбского" вызвала большой интерес.Роман Евстифеев , доктор политических наук: «Были у него и традиционные какие-то вещи для русских князей, но были и нетрадиционные, которые он предложил и это пока мало осознанно, и это действительно являлось предтечей государства, в котором мы живем. И чтобы понять то государство, в котором мы живем, в котором будем жить, надо понять его истоки. А истоки они во Владимире. Истоки связаны с Андреем Боголюбским».Одной из площадок форума стал Патриарший сад. Заложили его тоже во время правления Андрея Боголюбского. Внимание привлекала выставка. За неделю до форума художники из разных городов России приехали на пленэр. Он прошел в местах, связанным с великим князем.Дмитрий Сысоев, участник пленэра (г. Пенза): «Мы не ожидали так проехать сразу по всем местам выборочно все что связано с Андреем Боголюбским, Вообще интересна. Мы даже книжку купили здесь, где собрана вся история. Интересно».Завершился первый день Свято-Андреевского форума колокольным звоном. Лучшие звонари России дали мастер-класс на колокольне Успенского собора.Вера Куликова«Вести-Владимир»