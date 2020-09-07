Общественники посетили отдел по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району.

Представители общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили отдел по вопросам миграции.Общественники встретились с руководителем и сотрудниками ОВМ, ознакомились со спецификой и графиком работы отдела.Особое внимание в ходе проверки уделили качеству предоставления государственных услуг, в том числе, посредством подачи заявлений граждан в электронном виде, а также полноте и актуальности сведений, размещенных на информационных стендах. Члены общественного совета обратили внимание на техническое состояние и внешний вид помещений, оснащенность оргтехникой, мебелью.В ходе визита общественники пообщались с посетителями Отдела. Все присутствующие отметили вежливость и корректность сотрудников ОВМ, а также своевременность оказания государственных услуг.По итогам проверки работа сотрудников ОВМ ОМВД России по Вязниковскому району оценена положительно.