За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области зарегистрировано 51 ДТП с пострадавшими.

За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области зарегистрировано 51 ДТП с пострадавшими. 5 человек погибли и 68 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 12 несовершеннолетних. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Так, 31 августаоколо 20.20 на 102 км автодороги «Владимир – Муром» 28-летний водитель«Хендэ» приобгоневыехал на встречную полосу, где столкнулсяс автомобилем «Киа» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» и 8-летний пассажир автомобиля «Киа-Венга» направлены на амбулаторное лечение.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 7 автоаварий. Полицейскими оформлено 349 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.