На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 7 сентября лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 7 сентября лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире4 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Муромском районе3 - в Камешковском районе3 - в Вязниковском районе2 - в Петушинском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Александровском районе1 - в Судогодском районе1 - в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 6421 случай заболевания (1119 сл. в г. Владимире, 935 сл. в Гусь-Хрустальном, 689 сл. в Петушинском, 616 сл. о. Муром, 570 сл. в Ковровском, 479 сл. в Александровском, 343 сл. в Вязниковском, 314 сл. в Собинском, 305 сл. в Юрьев-Польском, 219 сл. в Кольчугинском, 198 сл. в Меленковском, 166 сл. в Судогодском, 146 сл. в Киржачском, 124 сл. в Суздальском, 87 сл. в Камешковском, 73 сл. в Гороховецком, 71 сл. в Селивановском, 67 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.