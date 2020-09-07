Личный врач бывшего главы итальянского правительства Сильвио Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика. Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается, – цитирует Альберто ..

Личный врач бывшего главы итальянского правительства Сильвио Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика. "Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается", – цитирует Альберто Дзангрилло. Ранее у бывшего премьер-министра Италии обнаружили коронавирус. Анализы показывают, что политику становится лучше.