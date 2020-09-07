Ничья в выездном матче. Владимирское «Торпедо» встретилось с клубом «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. Встреча прошла в рамках пятого тура ОЛИМП - первенства России по футболу среди

Ничья в выездном матче. Владимирское «Торпедо» встретилось с клубом «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. Встреча прошла в рамках пятого тура ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы No 2 второго дивизиона. Игру провели на местном стадионе «Торпедо». Но близкое владимирской команде название удачи не принесло. Как заявил после игры главный тренер Дмитрий Вязьмикин, в первые минуты