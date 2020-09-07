За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 68 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 12 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 7 автоаварий. Полицейскими оформлено 349 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.г.Владимир. По предварительной информации, 6 сентября 2020 г. около 15:10 в г. Владимире на проспекте Строителей у д.17 на регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей «Хендэ» под управлением водителя 1970 г.р. и автомобиля «Ситроен» под управлением водителя 1963 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» и водитель автомобиля «Ситроен» направлены на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 1 сентября 2020 г. около 22:25 в г. Муроме на ул. Ковровская у д. 34 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21070», выполняя маневр "поворот налево вне перекрестка", допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21053» под управлением водителя 2003 г.р., который двигался в попутном направлении по полосе дороги, предназначенной для встречного движения и производил обгон автомобиля «ВАЗ-21070». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21070» направлен на амбулаторное лечение.Камешковский район. По предварительной информации, 3 сентября 2020 г. около 14:20 на 219 км автодороги М-7 «Волга» 31-летний водитель автомобиля «Скания» допустил наезд на стоящий, осуществляющий ремонтные работы автомобиль «КАМАЗ» под управлением водителя 1975 г.р. От удара автомобиль «КАМАЗ» совершил наезд на дорожных рабочих: 1960 г.р., 1979 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «КАМАЗ» и один из пешеходов госпитализированы, второй пешеход направлен на амбулаторное лечение.Селивановский район. По предварительной информации, 31 августа 2020 г. около 20:20 на 102 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 28-летний водитель автомобиля «Хендэ» при выполнении маневра "обгон" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении и выполняющим маневр левого поворота автомобилем «Киа» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» и 8-летний пассажир автомобиля «Киа-Венга» направлены на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 4 сентября 2020 г. около 16:00 в г.Александрове на ул.Красный переулок у д.23 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1978 г.р.. От удара автомобиль «Лада» отбросило на движущиеся во встречном направлении автомобиль «Опель» под управлением водителя 1982 г.р. и автомобиль «Форд» под управлением водителя 1981 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» госпитализирован.Суздальский район. По предварительной информации, 2 сентября 2020 г. около 12:55 на 50 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново 59-летний водитель автомобиля «NISSAN» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» и 65-летний пассажир автомобиля «NISSAN» направлены на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 5 сентября 2020 г. около 12:00 на 2 км автодороги «п.Сокол – д. Раменье» 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением транспортным средством, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир 1987 г.р. направлен на амбулаторное лечение.