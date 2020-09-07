В Ковровском районе на пожаре в пустующем доме погиб мужчина. Возгорание частного дома произошло в деревне Шевинской. Пламя во дворе неэксплуатируемого здания увидели соседи. Они и вызвали

В Ковровском районе на пожаре в пустующем доме погиб мужчина. Возгорание частного дома произошло в деревне Шевинской. Пламя во дворе неэксплуатируемого здания увидели соседи. Они и вызвали пожарных. По прибытии расчетов было установлено, что огонь распространился по площади в 84 кв. метра. Спасатели приступили к тушению, а после обнаружили на месте пожара тело мужчины 1974