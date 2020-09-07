Злоумышленник получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал крупные закладки около своего места проживания для дальнейшего распространения...

«Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте героина в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции был задержан 28-летний приезжий мужчина. При обследовании его жилища, расположенного в Московской области, с помощью служебной собаки был обнаружен полимерный пакет с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятый материал, общей массой более 600 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал крупные закладки около своего места проживания для дальнейшего распространения на территории Московского региона.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31