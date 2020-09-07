Три многоквартирных дома в Первоуральске оказались, буквально, – погрязшими в фекалиях. Жильцы обвиняют в произошедшем управляющую компанию ПМУП ЕРЦ. Курьезные инциденты произошли в ..

Три многоквартирных дома в Первоуральске оказались, буквально, – погрязшими в фекалиях. Жильцы обвиняют в произошедшем управляющую компанию ПМУП "ЕРЦ".Курьезные инциденты произошли в домах, расположенных по адресам: переулок Кутузова, дома 41, 43 и 45. По словам местных жителей, здания "тонут" в испражнениях уже около недели. Всему виной неочищенный засор, из-за которого в подвалах домов плавают зловонные отходы. Представители управляющей компании пока никак не прокомментировали СМИ случившееся, сообщает